Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
inter under 23
Inter U23, il programma dell’estate: le date di ritrovo, ritiro e amichevoli
Prende forma l'estate dell'Inter U23, sempre più vicina al ritorno in campo per preparare la seconda stagione nel campionato di Serie C. Il raduno dei nerazzurri avrà luogo al KONAMI Football Centre lunedì 13 luglio, mentre il 16 luglio è prevista la partenza per Livigno, dove la squadra rimarrà fino al 25 luglio per il ritiro pre-stagionale.
Durante il ritiro inizierà il programma di amichevoli, che vedrà l'Inter U23 impegnata in cinque sfide: la prima è prevista il 22 luglio alle 17:00 contro l'US Grosio a Livigno, mentre il 26 luglio, giorno successivo la fine del ritiro, i nerazzurri affronteranno il Novara a Borgomanero alle ore 17:30. In seguito ci sarà il match con l'AlbinoLeffe, in programma il 2 agosto a Zanica alle 17:30, quello in casa del Lecco il 5 agosto alle ore 18:00, per poi chiudere il ciclo di amichevoli a Crema contro la Pergolettese il 9 agosto alle ore 18:00.
Gli impegni ufficiali inizieranno nel weekend del 15-16 agosto con il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, mentre il campionato di Serie C partirà nel weekend del 22-23 agosto: i nerazzurri giocheranno le partite casalinghe allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Il torneo si fermerà nel weekend del 26-27 dicembre per la sosta natalizia, mentre il termine della stagione regolare è previsto per il 24-25 aprile. Ancora da determinare, invece, le date dei tre turni settimanali previsti nel corso del campionato.
Questo il programma completo della nuova stagione dell'Inter U23:
Lunedì 13 luglio: raduno al KONAMI Football Centre
Giovedì 16 luglio-sabato 25 luglio: ritiro pre-stagionale a Livigno
Mercoledì 22 luglio, ore 17:00: Inter U23-US Grosio (CS Aquagranda, Livigno)
Domenica 26 luglio, ore 17:30: Novara-Inter U23 (Borgomanero)
Domenica 2 agosto, ore 17:30: AlbinoLeffe-Inter U23 (Zanica)
Mercoledì 5 agosto, ore 18:00: Lecco-Inter U23 (Lecco)
Domenica 9 agosto, ore 18:00: Pergolettese-Inter (Crema)
15-16 agosto: primo turno eliminatorio Coppa Italia Serie C
22-23 agosto: prima giornata campionato Serie C
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA