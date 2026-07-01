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fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Inter, cambio di procura per Spinaccè: ecco da chi sarà rappresentato
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Inter, cambio di procura per Spinaccè: ecco da chi sarà rappresentato
L'attaccante classe 2006, reduce da una stagione con 6 gol con l'U23 ed esordio in Prima Squadra, cambia agenzia
Matteo Spinaccè cambia agenzia di procura. L'attaccante classe 2006 dell'Inter, reduce da una stagione con 6 gol con l'U23 in Serie C ed esordio in Prima Squadra in occasione del match di Coppa Italia contro il Venezia, ha deciso di lasciare Patrick Bastianelli e di entrare a far parte della CAA Base di Paolo Busardò.
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