Dopo il successo contro l'Ospitaletto che ha permesso all'Inter U23 di accedere agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, i nerazzurri si preparano a tornare in campo per la sfida in trasferta contro l'AlbinoLeffe. Il match valido per la dodicesima giornata di Serie C è in programma alle ore 20:30.
Inter U23, questa sera la sfida contro l’Albinoleffe: ecco dove vederla in tv
La formazione di Stefano Vecchi arriva alla sfida a quota 19 punti, al terzo posto in classifica. Dopo i due pareggi contro Novara e Pro Patria e la sconfitta contro il Lecco, i nerazzurri hanno conquistato cinque vittorie contro Virtus Verona, Pergolettese, Triestina, Lumezzane e Alcione Milano, pareggiato con Ospitaletto Franciacorta e Renate e subito una sconfitta di misura contro il Cittadella.
L'AlbinoLeffe reduce dalla sconfitta contro l'Union Brescia è a quota 12 punti in classifica dopo 11 giornate giocate, frutto di tre vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte.
AlbinoLeffe-Inter U23, sfidavalida per la 12ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26, si disputerà lunedì 3 novembre alle 20:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite app Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
