Inter U23, questa sera la sfida contro l’Albinoleffe: ecco dove vederla in tv

Dodicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi, che affrontano in trasferta la formazione bergamasca
Dopo il successo contro l'Ospitaletto che ha permesso all'Inter U23 di accedere agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, i nerazzurri si preparano a tornare in campo per la sfida in trasferta contro l'AlbinoLeffe. Il match valido per la dodicesima giornata di Serie C è in programma alle ore 20:30.

La formazione di Stefano Vecchi arriva alla sfida a quota 19 punti, al terzo posto in classifica. Dopo i due pareggi contro Novara e Pro Patria e la sconfitta contro il Lecco, i nerazzurri hanno conquistato cinque vittorie contro Virtus Verona, Pergolettese, Triestina, Lumezzane e Alcione Milano, pareggiato con Ospitaletto Franciacorta e Renate e subito una sconfitta di misura contro il Cittadella.

L'AlbinoLeffe reduce dalla sconfitta contro l'Union Brescia è a quota 12 punti in classifica dopo 11 giornate giocate, frutto di tre vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte.

AlbinoLeffe-Inter U23, sfidavalida per la 12ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26, si disputerà lunedì 3 novembre alle 20:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite app Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

