Dopo il successo contro l'Ospitaletto che ha permesso all'Inter U23 di accedere agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, i nerazzurri si preparano a tornare in campo per la sfida in trasferta contro l'AlbinoLeffe . Il match valido per la dodicesima giornata di Serie C è in programma alle ore 20:30.

La formazione di Stefano Vecchi arriva alla sfida a quota 19 punti, al terzo posto in classifica. Dopo i due pareggi contro Novara e Pro Patria e la sconfitta contro il Lecco, i nerazzurri hanno conquistato cinque vittorie contro Virtus Verona, Pergolettese, Triestina, Lumezzane e Alcione Milano, pareggiato con Ospitaletto Franciacorta e Renate e subito una sconfitta di misura contro il Cittadella.