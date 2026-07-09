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Inter, U23 trampolino di lancio: mezza squadra in B. Topalovic e altri 2: discorso diverso

Inter, U23 trampolino di lancio: mezza squadra in B. Topalovic e altri 2: discorso diverso - immagine 1
Tanti giovani cresciuti nel settore giovanile nerazzurro saliranno di categoria dopo aver giocato con la seconda squadra interista
Fabio Alampi Redattore 

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Il progetto U23 dell'Inter ha dato modo a molti ragazzi cresciuti nel settore giovanile dell'Inter di mettersi alla prova con il calcio professionistico, in un campionato formativo come la Serie C. Oggi, dopo una sola stagione, si vedono già i primi risultati: alcuni di loro hanno avuto modo di esordire in Prima Squadra, e ora sono pronti a salire di categoria, proseguendo così il loro percorso di crescita in maniera graduale ma costante.

Inter, U23 trampolino di lancio: mezza squadra in B. Topalovic e altri 2: discorso diverso- immagine 2
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Nel prossimo campionato di Serie B, infatti, ci saranno numerosi elementi di scuola nerazzurra: De Pieri, Stabile e Di Maggio, che già giocavano in cadetteria avendo saltato lo step dell'U23, avranno una nuova occasione per mettersi in mostra, rispettivamente con Ascoli, Sudtirol e - con ogni probabilità - Avellino, e con loro ci saranno tanti ex compagni di squadra. I prossimi a cambiare casa dovrebbero essere Kamate, Cocchi, Spinaccè e Stante, e non è finita qui.

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Diverso, invece, il discorso riguardante Topalovic: la lista delle pretendenti per il centrocampista sloveno è infinita, per lui ci sono proposte dalla Serie B ma anche dalla A e dall'estero, e con ogni probabilità inizierà il ritiro estivo agli ordini di Chivu. Una soluzione alternativa e, per certi versi, superiore, come quella di Alexiou, che giocherà in Grecia (e in Champions League) con l'AEK Atene, mentre anche Berenbruch potrebbe saltare lo step della cadetteria.

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