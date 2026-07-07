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Inter U23, UFFICIALE: le gare casalinghe si giocheranno al Breda di Sesto San Giovanni
Cambia la casa della seconda squadra nerazzurra: addio all'U-Power Stadium di Monza, scelto il nuovo impianto
La notizia era nota da tempo, adesso ha assunto i crismi dell'ufficialità: l'Inter U23 lascia l'U-Power Stadium di Monza. La seconda squadra nerazzurra giocherà le proprie gare casalinghe allo stadio Breda di Sesto San Giovanni.
Un impianto già legato in passato al club di viale della Liberazione, che ha ospitato le partite della Primavera interista e delle formazioni femminili.
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