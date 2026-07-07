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Inter U23, UFFICIALE: le gare casalinghe si giocheranno al Breda di Sesto San Giovanni

Inter U23, UFFICIALE: le gare casalinghe si giocheranno al Breda di Sesto San Giovanni - immagine 1
Cambia la casa della seconda squadra nerazzurra: addio all'U-Power Stadium di Monza, scelto il nuovo impianto
Fabio Alampi Redattore 

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La notizia era nota da tempo, adesso ha assunto i crismi dell'ufficialità: l'Inter U23 lascia l'U-Power Stadium di Monza. La seconda squadra nerazzurra giocherà le proprie gare casalinghe allo stadio Breda di Sesto San Giovanni.

Inter U23, UFFICIALE: le gare casalinghe si giocheranno al Breda di Sesto San Giovanni- immagine 2
Getty Images

Un impianto già legato in passato al club di viale della Liberazione, che ha ospitato le partite della Primavera interista e delle formazioni femminili.

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