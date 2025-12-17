FC Inter 1908
Inter U23, due giornate di squalifica per Melgrati: la nota del Giudice Sportivo

Il portiere nerazzurro è stato espulso domenica nel corso del match contro la Giana Erminio per un fallo di reazione
Fabio Alampi 

L'Inter U23 dovrà fare a meno di Riccardo Melgrati per le prossime due partite: il portiere nerazzurro, infatti, è stato fermato dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata domenica contro la Giana Erminio per una reazione a gioco fermo nei confronti di Giacomo Gabbiani.

Getty Images

Questa la motivazione: "Perché, a seguito di un fallo subito, reagiva colpendo su un fianco il calciatore avversario, senza conseguenze".

