Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta rimediata contro la Giana Erminio : "Fino all'espulsione mi sembrava una partita discreta, una partita giocata alla pari, abbiamo avuto anche un discreto palleggio, poi l'espulsione ci ha complicato la vita. Giocare con un uomo in meno diventa complicato per tutti. I ragazzi hanno spinto, hanno corso, ce l'hanno messa tutta. Chiaramente quando vai sotto di un gol diventa tutto in salita. L'espulsione, il gol alla fine del primo tempo... Una partita indubiamente non positiva, ma inficiata da questa grande ingenuità".

"Deluso dagli over? Chiaro che dai giocatori più esperti ci aspettiamo qualcosa di diverso che rischiare un'espulsione. Poi è anche vero che, nel dubbio, non abbiamo mai una decisione a nostro favore. Mi fa impazzire questa cosa qua, stanno 5 minuti al Var e poi la decisione al 99% delle volte è contro di noi. Però non dobbiamo mettere l'arbitro nelle conduizioni di prendere queste decisioni con l'ingenuità commessa da Melgrati".

"Melgrati? Non ci ho ancora parlato, parleremo poi in settimana con il resto della squadra. Raimondi? Ha delle ottime qualità, ha fatto a mio avviso un'ottima gara. Si allena sempre al massimo, siamo sereni anche con lui in porta, anche se sulla carta è il terzo portiere. Perchè togliere Topalovic? Eravamo 0-0, la partita era abbastanza in equilibrio: togliere un attaccante voleva dire mettersi nella propria metà campo. Con due attaccanti speravo di riuscire ad avere qualche ripartenza, qualche situazione pericolosa. Abbiamo fatto fatica a vincere contrasti, a tener la palla su, ma l'idea era questa. A fine primo tempo siamo andati in svantaggio, a maggior ragione l'idea era quella di provare a rimanere con i due attaccanti. Qualche situazione pericolosa l'abbiamo creata, poi in inferiorità numerica a volte subisci il palleggio degli avversari. La Giana è una squadra che gioca bene dal punto di vista offensivo".