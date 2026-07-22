Si è chiusa con una vittoria per 15-0 contro i dilettanti del Grosio la prima amichevole dell'Inter U23. Stefano Vecchi ruota tutti i ragazzi a disposizione, eccezion fatta per Bovo, Re Cecconi e Jakirovic, rimasti precauzionalmente a riposo. La prima novità riguarda il modulo scelto dal tecnico nerazzurro, che ha schierato la squadra sia nel primo che nel secondo tempo con il 3-4-2-1.

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Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 6-0: apre le marcature Agbonifo al 14', che chiuderà poi con una tripletta. Completano il tabellino Carrara, Prestia e Stante. Nella ripresa il mattatore del match è Mancuso, anche lui autore di una tripletta. A segno anche Zanchetta, Amerighi, Motta, Matarrese e Zuberek (doppietta).

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Inter U23-Grosio 15-0

Reti: 14', 17', 29' Agbonifo, 19' Carrara, 22' Prestia, 32' Stante, 46', 58', 60' Mancuso, 61' Zanchetta, 68' Amerighi, 70' Motta, 73' Matarrese, 78', 81' Zuberek.

Inter U23 primo tempo: Melgrati; Donato, Prestia, Stante; Aidoo, Cerpelletti, Kaczmarski, Rocca; Agbonifo, El Mahboubi; Carrara.

Inter U23 secondo tempo: Raimondi (59' Taho); Amerighi, Breda, Peletti; Venturini, Fiordilino, Zanchetta (67' Matarrese), Motta; Franchi, Mancuso; Zuberek.