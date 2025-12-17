L'Inter U23 potrebbe tornare sul mercato a gennaio. Secondo quanto scrive La Nazione, i nerazzurri sarebbero interessati a Lorenzo Tosto, difensore classe 2006 dell'Empoli: "Con il piede sul punto di partenza sarebbe il difensore azzurro Lorenzo Tosto. Il classe 2006 in questa stagione non è mai sceso in campo in nessuna gara ufficiale. Lo scorso anno aveva collezionato una presenza in Serie A, trovando spazio e continuità nel percorso di Coppa Italia, giocando praticamente sempre titolare fino alla semifinale contro il Bologna.

Le aspettative su di lui potevano pensare che quest'anno potesse trovare più minuti con la prima squadra, ma così non è stato. E adesso all'orizzonte, per lui, si stanno materializzando due opportunità precise. Sia il Benevento che l'Inter U23 hanno posto il mirino su Lorenzo Tosto, due realtà che militano in Serie C e che potrebbero garantire la crescita del giocatore e un maggior minutaggio al figlio d'arte. Un prestito in un contesto competitivo dove accumulare esperienza e svilupparsi ulteriormente".