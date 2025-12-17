L'Inter U23 potrebbe tornare sul mercato a gennaio. Secondo quanto scrive La Nazione, i nerazzurri sarebbero interessati a Lorenzo Tosto, difensore classe 2006 dell'Empoli: "Con il piede sul punto di partenza sarebbe il difensore azzurro Lorenzo Tosto. Il classe 2006 in questa stagione non è mai sceso in campo in nessuna gara ufficiale. Lo scorso anno aveva collezionato una presenza in Serie A, trovando spazio e continuità nel percorso di Coppa Italia, giocando praticamente sempre titolare fino alla semifinale contro il Bologna.
Inter U23, si pensa a un nuovo innesto in difesa: occhi su Tosto dell’Empoli
I nerazzurri potrebbero tornare sul mercato: nel mirino anche il centrale classe 2006 di proprietà dell'Empoli
Le aspettative su di lui potevano pensare che quest'anno potesse trovare più minuti con la prima squadra, ma così non è stato. E adesso all'orizzonte, per lui, si stanno materializzando due opportunità precise. Sia il Benevento che l'Inter U23 hanno posto il mirino su Lorenzo Tosto, due realtà che militano in Serie C e che potrebbero garantire la crescita del giocatore e un maggior minutaggio al figlio d'arte. Un prestito in un contesto competitivo dove accumulare esperienza e svilupparsi ulteriormente".
