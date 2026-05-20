L'Inter U23 si è aggiudicata la terza edizione del Trofeo dell'Armonia, torneo riservato alle seconde squadre del calcio italiano svoltosi a vicino Perugia. Al termine del torneo, Stefano Vecchi ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha fatto un bilancio della stagione che si è appena conclusa. "Siamo contenti di aver partecipato e vinto questo torneo che ha sia un valore competitivo, ma che ha anche un significato aggregativo di condivisione di esperienze comuni con i ragazzi e gli staff delle altre squadre Under 23, quindi è stata una bella esperienza. Proprio per questo vorrei fare i complimenti a chi ha organizzato questo evento e anche a chi cura e ha a cuore questi posti pieni di fascino, perché abbiamo giocato in un contesto veramente molto bello".