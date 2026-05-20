L'Inter U23 si è aggiudicata la terza edizione del Trofeo dell'Armonia, torneo riservato alle seconde squadre del calcio italiano svoltosi a vicino Perugia. Al termine del torneo, Stefano Vecchi ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha fatto un bilancio della stagione che si è appena conclusa. "Siamo contenti di aver partecipato e vinto questo torneo che ha sia un valore competitivo, ma che ha anche un significato aggregativo di condivisione di esperienze comuni con i ragazzi e gli staff delle altre squadre Under 23, quindi è stata una bella esperienza. Proprio per questo vorrei fare i complimenti a chi ha organizzato questo evento e anche a chi cura e ha a cuore questi posti pieni di fascino, perché abbiamo giocato in un contesto veramente molto bello".
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Vecchi: “Ecco qual era l’obiettivo. C’è un rimpianto. Talenti Inter avranno chance in U23 e prima”
Come giudica questa sua esperienza con una squadra U23? Qual é il suo bilancio di questa annata?
"La mia esperienza Under 23 la giudico positiva, è un'esperienza indubbiamente particolare, perché unisce la formazione di giovani che crescono dal settore giovanile al confronto di campionati molto competitivi, contro giocatori maturi, squadre importanti, per cui era un campionato al quale ci si è approcciati con molta attenzione, con molta umiltà, e l'abbiamo fatto molto bene. È chiaro che, per come si è svolto il campionato, l'obiettivo principale, che era quello di mantenere la categoria, valorizzare i giocatori, è stato pienamente centrato, senza nessun patema, senza nessun problema, non abbiamo mai guardato dietro, non abbiamo mai avuto la paura o il timore di dover fare playoff o roba del genere, di contro, per come si è svolto il campionato, qualche rimpianto per non aver raggiunto i playoff c'è, perché comunque abbiamo visto che i valori ci potevano stare per arrivare sicuramente nelle prime 10".
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