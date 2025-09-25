Issiaka Kamate, protagonista assoluto del successo contro la Triestina con un gol e un assist, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita: "Il mio gol? Ho fatto un inserimento in area, Kaczmarski mi ha visto, è stato bravo, mi ha dato la palla e ho fato il pallonetto di destro, non so neanche io come ho fatto! L'importante è che la palla sia entrata, sono contento.