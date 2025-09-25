Issiaka Kamate, protagonista assoluto del successo contro la Triestina con un gol e un assist, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita: "Il mio gol? Ho fatto un inserimento in area, Kaczmarski mi ha visto, è stato bravo, mi ha dato la palla e ho fato il pallonetto di destro, non so neanche io come ho fatto! L'importante è che la palla sia entrata, sono contento.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Kamate: “Gol? Non so nemmeno come ho fatto! Con Topalovic mi trovo benissimo”
inter under 23
Kamate: “Gol? Non so nemmeno come ho fatto! Con Topalovic mi trovo benissimo”
Il numero 10 dell'Inter U23 è stato uno dei grandi protagonisti del successo contro la Triestina con un gol e un assist
Mi trovo benissimo con Topalovic, è un calciatore forte e capisce tanto di calcio, quindi non è difficile trovarsi bene con uno così. Cerco di migliorare in tutto, ma adesso soprattutto sulla fase difensiva: cerco di aiutare la squadra. Fiordilino? È un giocatore bravissimo, ci aiuta con la sua esperienza, ci dà consigli. Come con Topalovic, è facile giocare con giocatori che capiscono calcio, e lui è uno che capisce tanto. Mi trovo benissimo con lui".
© RIPRODUZIONE RISERVATA