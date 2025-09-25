Il tecnico dell'Inter U23 commenta con soddisfazione la vittoria contro la Triestina, la terza consecutiva

Fabio Alampi Redattore 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 23:33)

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato il successo per 2-0 contro la Triestina:

"Più che il nuovo modulo è l'atteggiamento più attento, più equilibrato, che ci soddisfa. I ragazzi si stanno applicando con grande attenzione, con lo spirito di chi non vuole subire gol. Siamo molto bravi a ribaltare l'azione e a creare presupposti per fare gol, l'abbiamo fatto nel primo tempo, un pelo meno nel secondo, ma siamo riusciti a chiuderla. Abbiamo rischiato veramente poco, nonostate un predominio dal punto di vista del gioco e del palleggio degli avversari. Dopo essere andati in vantaggio è normale che la squadra avversaria, già di buon valore, ti metta un po' di pressione".

"Kamate? Ha fatto una buonissima partita, il gol è un premio per quello che sta facendo. Per noi è un giocatore che può essere determinante e oggi l'ha dimostrato con un gol e un assist, è stato indubbiamente protagonista di questa vittoria. Kaczmarski? Sta facendo un percorso di crescita, come gli altri. Era arrivato un po' in ritardo, si sta dimostrando il giocatore che speravamo fosse con le prestazioni. Il lavoro sulla fase difensiva ne abbiamo fatto tanto anche prima, forse il fatto di essere più compatti ci porta a subire meno sulla linea difensiva.

Il cambio di atteggiamento e di strategia, ma non abbiamo perso il fatto di andare ad aggredire anche in avanti, però il fatto di compattarci con meno giocatori sopra la linea della palla e qualche giocatore in più sotto ci sta dando dei frutti. Dobbiamo indubbiamente crescere anche in questo, il fatto che non si subisca gol è sicuramente un fatto positivo. Dobbiamo lavorare anche per alzare il minutaggio del palleggio nostro".

"Infortunati? Zanchetta sta recuperando e sta facendo minuti con la Primavera, la prossima partita magari non ancora, ma tra una settimana sarà al 100%. Berenrbuch per lo stesso problema avrà bisogno di una ventina di giorni ancora. Re Cecconi spero possa rientrare la prossima settimana in gruppo, come Agbonifo e Zuberek. Agbonifo ha una distorsione alla caviglia più grave di quello che pensavamo, speravamo di averlo già oggi ma non ci sarà neanche domenica. Zuberek ci proveremo. A Lumezzane avremo lo stesso organico, magari forzeremo il rientro di qualcuno davanti, ma non sicuramente dall'inizio".