I nerazzurri di Vecchi vincono a Lecco e permettono ai biancorossi di allungare ulteriormente, portandosi a +15
La ventitreesima giornata del girone A di Serie C ha lasciato indicazioni decisamente importanti per quanto riguarda la classifica. Il Vicenza, grazie al netto successo per 4-1 sul Cittadella e alle contemporanee sconfitte di Lecco e Union Brescia, allunga in testa e si porta a +15: la promozione in Serie B è ormai sempre più vicina. Sorride anche l'Inter U23, alla terza vittoria consecutiva e ora quarta forza del girone. La Triestina riesce finalmente ad andare in positivo: 2-1 contro il Lumezzane.

La classifica

Vicenza 59, Lecco 44, Union Brescia 43, Inter U23 37, Cittadella, Alcione 36, Renate 35, Trento 34, Giana Erminio 32, Lumezzane, Pro Vercelli 29, Arzignano, Novara 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi, Albinoleffe 25, Virtus Verona, Pergolettese 19, Pro Patria 12, Triestina 1.

