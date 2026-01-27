La ventitreesima giornata del girone A di Serie C ha lasciato indicazioni decisamente importanti per quanto riguarda la classifica. Il Vicenza, grazie al netto successo per 4-1 sul Cittadella e alle contemporanee sconfitte di Lecco e Union Brescia, allunga in testa e si porta a +15: la promozione in Serie B è ormai sempre più vicina. Sorride anche l'Inter U23, alla terza vittoria consecutiva e ora quarta forza del girone. La Triestina riesce finalmente ad andare in positivo: 2-1 contro il Lumezzane.