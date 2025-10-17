Matteo Lavelli, attaccante dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il successo contro l'Alcione: "Sono riuscito a dare una mano ai compagni, penso che sia stato un buon esordio da titolare. Ero sicuro che impegnandomi avrei potuto dare una mano ed è stato così. Dall'esperienza con la Prima Squadra a Benghasi ho preso spunto su molte cose, sicuramente potrò applicarle anche qui. L'alternanza tra le varie categorie? La vivo molto tranquillamente sapendo che, se devo andare in Prima Squadra, è solo esperienza, così come quando mi alleno in U23 con gli over che ci fanno imparare molto, e quando devo andare in Primavera cerco di aiutare io i compagni più piccoli".