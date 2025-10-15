Torna in campo l' Inter U23 : i nerazzurri di Vecchi, dopo aver saltato l'ultima partita a causa degli impegni di alcuni ragazzi con le rispettive Nazionali, sono attesi dal derby di Milano con l'Alcione.

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma venerdì 17 ottobre alle ore 20:30 allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni, sarà diretto da Luca De Angeli della sezione di Milano, coadiuvato dagli assistenti Davide Fedele e Angelo Tomasi di Lecce. Andrea Bortolussi di Nichelino è il Quarto Uomo, Edoardo Maria Brunetti di Milano l'operatore FVS.