Serie C, per l’Inter U23 derby contro l’Alcione: la designazione arbitrale

I nerazzurri di Vecchi tornano in campo dopo aver saltato l'ultima partita a causa degli impegni con le Nazionali
Fabio Alampi Redattore 

Torna in campo l'Inter U23: i nerazzurri di Vecchi, dopo aver saltato l'ultima partita a causa degli impegni di alcuni ragazzi con le rispettive Nazionali, sono attesi dal derby di Milano con l'Alcione.

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma venerdì 17 ottobre alle ore 20:30 allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni, sarà diretto da Luca De Angeli della sezione di Milano, coadiuvato dagli assistenti Davide Fedele e Angelo Tomasi di Lecce. Andrea Bortolussi di Nichelino è il Quarto Uomo, Edoardo Maria Brunetti di Milano l'operatore FVS.

