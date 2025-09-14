Calligaris 6,5
Serie C, pagelle Inter U23-Lecco: Calligaris, buona la prima. Vecchi, c’è tanto da fare
Brutta prestazione dei nerazzurri, che perdono meritatamente in casa contro i lecchesi e restano ancora senza vittorie
All'esordio assoluto tra i professionisti, si ritrova a fare lavoro di ordinaria amministrazione nonostante il predominio territoriale del Lecco. Risponde presente quando chiamato in causa da Mallamo nel primo tempo, può poco sul gol di Metlika.
