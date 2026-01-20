Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua sulle seconde squadre e sul loro reale controbuto al calcio italiano: "Le seconde squadre ormai ci sono, vanno bene. Contesto chi dice che "ci danno lustro": abbiamo giocato contro la Juventus ad Alessandria, contro l'Inter a Monza in uno stadio deserto, contro l'Atalanta a Caravaggio… Non so fino a che punto sia un vantaggio. Sono squadre forti, alzano il livello, ma fatte anche di tanti stranieri: la valorizzazione degli italiani non c'è. Hanno fuori quota per bilanciare, ma poi capitava di giocare contro una Juventus con Soulé, Barrenechea, Nicolussi Caviglia… e la settimana dopo quegli stessi sono in panchina con la prima squadra. Il campionato ne risente.
Continua a far discutere la presenza delle seconde squadre all'interno del sistema calcistico professionistico
Una per girone ci può stare, ma speriamo non ci sia un allargamento, altrimenti diventa limitativo. Il concetto delle seconde squadre è nato per aiutare la crescita dei talenti italiani, in un momento di crisi della Nazionale… poi la percentuale di stranieri è altissima. Se vogliamo lavorare sugli italiani, mettiamo un limite agli stranieri. Sono diventate una cassa per le prime squadre: formi, vendi plusvalenze all'estero e reinvesti. Va bene il gettone di presenza, ma una per girone penso sia sufficiente. La Lega Pro deve valorizzare i giovani italiani: ce ne sono tanti bravi, con voglia di emergere, anche in Serie D, ma è difficile trovare spazio perché il mercato è intasato".
