Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua sulle seconde squadre e sul loro reale controbuto al calcio italiano: "Le seconde squadre ormai ci sono, vanno bene. Contesto chi dice che "ci danno lustro": abbiamo giocato contro la Juventus ad Alessandria, contro l'Inter a Monza in uno stadio deserto, contro l'Atalanta a Caravaggio… Non so fino a che punto sia un vantaggio. Sono squadre forti, alzano il livello, ma fatte anche di tanti stranieri: la valorizzazione degli italiani non c'è. Hanno fuori quota per bilanciare, ma poi capitava di giocare contro una Juventus con Soulé, Barrenechea, Nicolussi Caviglia… e la settimana dopo quegli stessi sono in panchina con la prima squadra. Il campionato ne risente.