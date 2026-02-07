Giuseppe Marino, tecnico della Triestina, presenta così in conferenza stampa la sfida in programma domani contro l'Inter U23 : "Sappiamo che ci sono state tante voci ma noi siamo solo preoccupati del campo, dovevamo preparare una settimana particolare perché venivamo da una sconfitta quindi dopo quella c'è stata molta delusione e rabbia, il nostro focus è stato quello di cercare di lavorare bene in questi giorni, toccando le corde che ci sono mancate nell'ultima partita. Mancano ancora tante partite e non c'è nessuna prova del nove, quello su cui ci dobbiamo concentrare è dare maggiore continuità.

Non siamo al capolinea, i ragazzi non hanno mollato così come lo staff, quella precedente è stata la prima partita negativa all'interno di un'annata strana, questi ragazzi non sono da giustificare ma è anche giusto capirli. Adesso bisogna girare pagina e cercare assolutamente di rifarsi a livello di risultati, questo è il nostro compito adesso.

Anton e Begheldo? Abbiamo bisogno di entrambi, è uscito Moretti che era un titolare quindi sono ragazzi che ci servono, si sono allenati in settimana e dobbiamo fare un po' di valutazioni su come gestirli e utilizzarli. È importante anche il fatto di aver ritrovato in gruppo Silvestro e Vicario, anche se non pronti per partire dall'inizio. Sono due titolari che ci possono dare una grande mano, l'idea è quella di portarli col giusto tempo al livello di forma di tutti gli altri, sono quasi pronti ma bisogna andarci cauti, perché come dico sempre ne va della loro salute e della loro continuità. Avere un giocatore per una partita e perderlo per cinque non ha senso per lui così come per noi, li monitoriamo lavorando a stretto contatto con lo staff medico, già il fatto di rivederli in campo questa settimana ha reso felice me ed anche i ragazzi".