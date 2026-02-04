Antonino La Gumina è l'MVP del mese di gennaio del girone A di Serie C. L'attaccante dell'Inter U23, tornato in campo a inizio 2026 dopo due mesi di stop per infortunio, è stato il grande protagonista delle ultime uscite della formazione di Vecchi con 4 gol in 5 partite.
Inter U23, La Gumina votato MVP del mese di gennaio del girone A di Serie C
L'attaccante nerazzurro è stato il grande protagonista delle ultime uscite della formazione di Vecchi con 4 gol
