Venticinquesima giornata del girone A di Serie C. L'Inter U23, reduce dal pareggio per 1-1 contro la Pergolettese e ancora imbattuta nel 2026, sarà di scena sul campo della Triestina fanalino di coda.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, l’Inter U23 affronta domenica la Triestina: la designazione arbitrale
inter under 23
Serie C, l’Inter U23 affronta domenica la Triestina: la designazione arbitrale
Ventincinquesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi, reduci dal pareggio contro la Perglettese e ancora imbattuti nel 2026
L'incontro, in programma domenica 8 febbraio, sarà diretto da Nicolò Dorillo della sezione arbitrale di Torino, coadiuvato dagli assistenti Andrea Barcherini di Terni e Matteo Di Berardino di Teramo. Quarto uomo è Michele Maccorin di Pordenone, operatore FVS è Marco Munitello di Gradisca d'Isonzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA