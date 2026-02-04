Venticinquesima giornata del girone A di Serie C. L'Inter U23, reduce dal pareggio per 1-1 contro la Pergolettese e ancora imbattuta nel 2026, sarà di scena sul campo della Triestina fanalino di coda.

L'incontro, in programma domenica 8 febbraio, sarà diretto da Nicolò Dorillo della sezione arbitrale di Torino, coadiuvato dagli assistenti Andrea Barcherini di Terni e Matteo Di Berardino di Teramo. Quarto uomo è Michele Maccorin di Pordenone, operatore FVS è Marco Munitello di Gradisca d'Isonzo.