Inter Under 23-Renate finisce 1-1: al gol di Kamate, risponde Calì per gli ospiti. L'Inter U23 spreca la chance di agganciare Brescia e Lecco al secondo posto, rimanendo in quarta posizione solitaria. Ecco le pagelle di Fcinter1908.it per il match
Pagelle Inter U23-Renate: Kamate travolgente, delude La Gumina. Berenbruch, peccato!
Le pagelle di Inter Under 23-Renate di FCINTER1908.IT: il migliore è Kamate, bene anche la difesa