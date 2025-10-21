Prosegue la rapida scalata di Henrikas Adomavicius: il giovane portiere classe 2009, dopo essersi allenato con la Prima Squadra nei giorni scorsi ad Appiano Gentile è stato convocato dall'U23 per il recupero contro il Renate.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Inter, prima convocazione in U23 per Adomavicius: in panchina contro il Renate
inter under 23
Inter, prima convocazione in U23 per Adomavicius: in panchina contro il Renate
Il portiere lituano, classe 2009, è stato aggregato alla squadra di Vecchi, complica l'indisponibilità di Calligaris
Il gigante lituano è stato aggregato alla formazione di Stefano Vecchi a causa dell'indisponibilità di Alessandro Calligaris, volato in Belgio insieme alla Prima Squadra per la gara di Champions League contro l'Union Saint-Gilloise.
Un altro step nel percorso di Adomavicius, che continua a bruciare le tappe: arrivato a Milano solamente a febbraio, nel giro di pochi mesi è passato dai coetanei dall'U16 ad allenarsi con i grandi, saltando direttamente lo step dell'U17 e affermandosi come titolare dell'U18.
© RIPRODUZIONE RISERVATA