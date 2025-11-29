Michele Santoni, tecnico della Pro Vercelli, ha presentato in conferenza stampa la partita contro l'Inter U23 , in programma domani a Monza: "Giochiamo contro una squadra costruita per far crescere talenti, che ha tanti giocatori che sono solo di passaggio in Serie C e che andranno su palcoscenici più importanti. Una squadra che sta bene, a parte l'eliminazione dalla Coppa Italia, è comunque davanti a noi in classifica, quindi dovremo fare un'altra grande prestazione. Non vogliamo snaturarci, vogliamo far vedere la nostra identità".

"Fino a Natale vogliamo dare più continuità ai risultati. Giochiamo sempre per vincere: giochiamo fuori casa, su un campo bello, immenso. È la terza partita in una settimana, ci sono tante variabili da tenere a mente. Nel calcio sei sempre forte quanto la tua ultima partita, e questo un po' dà fastidio: non siamo tanto diversi da quando abbiamo perso col Cittadella".

"Il 4-1 nell'amichevole di agosto? Una partita che dice poco: noi eravamo in 11 senza cambi in panchina, loro hanno ruotato tutta la squadra. Per noi era utile solo per mettere minuti e provare cose nuove. Adesso siamo un bel po' avanti, sia noi che loro. Hanno tanti giocatori, tutti di qualità, hanno trovato un assetto più o meno stabile. Rimane una bella partita, contro il Trento hanno avuto qualche difficoltà, ma in altre partite hanno fatto paura, soprattutto nella qualità dei singoli. Se sagli, questi ti fanno male. L'Inter ha un attacco alla profondità anche superiore all'Atalanta, ma come tutte le squadre giovani se li aggredisci vanno in difficoltà, non sono abituati, poche squadre lo fanno con intensità già nel settore giovanile".