Jan Zuberek, attaccante dell'Inter U23, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro il Lecco , sua ex squadra: "È stato bello perchè, anche se sono rimasto qui soltanto per 5 mesi, ho trovato un ambiente sempre caldo, bello. Bello tornarci, ma anche vincere, quando incontri la tua ex squadra vuoi farti vedere. Per quanto riguarda l'infortunio, io cerco di dar esempre il massimo: sono contento di questa mia seconda partita, spero di fare sempre più minuti possibili".

"Secondo me devo migliorare nei movimenti in area di rigore: è quello che ora mi manca, cerco sempre di lavorarci con il mister. Cerco sempre di fare quello che mi chiede di fare il mister in allenamento. Sono un attaccante che deve fare queste cose, far salire la squadra: oggi sono riuscito a farlo bene. Tornare a Lecco è stato bello, anche se l'anno scorso non abbiamo fatto benissimo, ma siamo sempre stati un gruppo unito, abbiamo sempre cercato di darci una mano. È stato bello rivedere i miei ex compagni, con alcuni di loro mi sento ancora".