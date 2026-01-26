Jan Zuberek, attaccante dell'Inter U23, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro il Lecco, sua ex squadra: "È stato bello perchè, anche se sono rimasto qui soltanto per 5 mesi, ho trovato un ambiente sempre caldo, bello. Bello tornarci, ma anche vincere, quando incontri la tua ex squadra vuoi farti vedere. Per quanto riguarda l'infortunio, io cerco di dar esempre il massimo: sono contento di questa mia seconda partita, spero di fare sempre più minuti possibili".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Zuberek: “Contento di essere tornato dopo l’infortunio. Devo migliorare in area”
inter under 23
Zuberek: “Contento di essere tornato dopo l’infortunio. Devo migliorare in area”
L'attaccante polacco dell'Inter U23 è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo ottenuto sul campo del Lecco
"Secondo me devo migliorare nei movimenti in area di rigore: è quello che ora mi manca, cerco sempre di lavorarci con il mister. Cerco sempre di fare quello che mi chiede di fare il mister in allenamento. Sono un attaccante che deve fare queste cose, far salire la squadra: oggi sono riuscito a farlo bene. Tornare a Lecco è stato bello, anche se l'anno scorso non abbiamo fatto benissimo, ma siamo sempre stati un gruppo unito, abbiamo sempre cercato di darci una mano. È stato bello rivedere i miei ex compagni, con alcuni di loro mi sento ancora".
© RIPRODUZIONE RISERVATA