Reduce dal pareggio per 1-1 contro la Pro Vercelli, l'Inter U23 è pronta per tornare in campo: i nerazzurri di Stefano Vecchi saranno di scena mercoledì contro la Dolomiti Bellunesi (calcio di inizio alle ore 18:30), recupero della quattordicesima giornata di campionato.
I nerazzurri di Vecchi, reduci dal pareggio per 1-1 contro la Pro Vercelli, tornano in campo mercoledì sera
Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro Filippo Colaninno della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Roberto Palermo di Pisa e Davide Di Dio di Caltanissetta. Quarto uomo Andrea Migliorini di Verona, operatore FVS Leo Posteraro di Verona.
