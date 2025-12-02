FC Inter 1908
I nerazzurri di Vecchi, reduci dal pareggio per 1-1 contro la Pro Vercelli, tornano in campo mercoledì sera
Fabio Alampi 

Reduce dal pareggio per 1-1 contro la Pro Vercelli, l'Inter U23 è pronta per tornare in campo: i nerazzurri di Stefano Vecchi saranno di scena mercoledì contro la Dolomiti Bellunesi (calcio di inizio alle ore 18:30), recupero della quattordicesima giornata di campionato.

Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro Filippo Colaninno della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Roberto Palermo di Pisa e Davide Di Dio di Caltanissetta. Quarto uomo Andrea Migliorini di Verona, operatore FVS Leo Posteraro di Verona.

