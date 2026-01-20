FC Inter 1908
Serie C, l’Inter U23 affronta lunedì in trasferta il Lecco: la designazione arbitrale

I nerazzurri di Vecchi, reduci da due vittorie consecutive, saranno di scena sul campo della seconda in classifica
La quarta giornata del girone di ritorno di Serie C prevede la sfida di alta classifica tra Lecco e Inter U23. Un test importante per i nerazzurri di Stefano Vecchi, reduci da due vittorie consecutive, che affrontano lunedì sera la seconda forza del girone A.

Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro Gioele Iacobellis della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Simone Iuliano di Siena e Giuseppe Minutoli di Messina. Gabriele Restaldo di Ivrea è il quarto uomo, Bruno Galigani di Sondrio l'operatore FVS.

