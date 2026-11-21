Impresa dei nerazzurri di Vecchi, che battono la capolista grazie anche alle grandi parate del proprio portiere
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, fatta per Melgrati: il portiere lascia la sede del club
Difesa
Melgrati 8
Sceglie la giornata giusta per mettersi il mantello di Superman e trascinare l'Inter alla vittoria: già nel primo tempo tiene a galla la squadra con grandissime parate, nella ripresa tira giù la saracinesca ipnotizzando .
Bovio 6
Un po' timido in apertura, ma si riprende in fretta e non commette sbavature.
Prestia 6,5
Inizio di partita non imipeccabile per il capitano, che prima mette in difficoltà Tosto e poi rischia l'autogol, con il Potenza che segna comunque la rete del pareggio. Da lì in poi non sbaglia un intervento: prestazione da vero leader.
Tosto 6,5
Solido, tosto esattamente come il suo cognome. Petrungaro gira spesso dalle sue parti, lo limita senza correre grossi rischi.
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