Il giornalista pubblica un messaggio molto duro sui social e chiama in causa un ex giocatore oggi opinionista televisivo, senza però farne il nome
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Maurizio Pistocchi torna a far discutere con un messaggio pubblicato sui social. Il giornalista ha sollevato una questione delicata, riguardante un famoso ex calciatore, oggi opinionista televisivo, che secondo quanto sostiene svolgerebbe di fatto un'attività da procuratore senza esserlo.
Pistocchi non fa nomi, ma il contenuto del post è particolarmente duro: LEGGI IL SUO INTERVENTO
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