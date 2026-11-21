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Arrivano importanti novità sulle possibili scelte di Chivu in vista di Atalanta-Inter. Piotr Zielinski si è allenato ancora a parte: secondo quanto riportato da Sky Sport, la volontà del club è di evitare che il fastidio al piede possa peggiorare e quindi è probabile che torni in gruppo lunedì o martedì alla vigilia del match di Champions contro lo Stoccarda.

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La bella notizia riguarda Lautaro: il capitano scalpita ed è pronto a giocare in caso di necessità. La sensazione, riportata da Sky Sport, è che Lautaro possa mettere minuti nelle gambe nel finale di partita salvo poi pensare ad una sua titolarità contro lo Stoccarda mercoledì.

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Qualche dubbio c'è in difesa perché Chivu ha praticamente tutti i giocatori a disposizione: Bastoni è una certezza mentre c'è un ballottaggio tra Bisseck e Pavard, con Akanji che potrebbe giocare in mezzo.