Arrivano importanti novità sulle possibili scelte di Chivu in vista di Atalanta-Inter: Piotr Zielinski non si è allenato in gruppo
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Arrivano importanti novità sulle possibili scelte di Chivu in vista di Atalanta-Inter. Piotr Zielinski si è allenato ancora a parte: secondo quanto riportato da Sky Sport, la volontà del club è di evitare che il fastidio al piede possa peggiorare e quindi è probabile che torni in gruppo lunedì o martedì alla vigilia del match di Champions contro lo Stoccarda.
La bella notizia riguarda Lautaro: il capitano scalpita ed è pronto a giocare in caso di necessità. La sensazione, riportata da Sky Sport, è che Lautaro possa mettere minuti nelle gambe nel finale di partita salvo poi pensare ad una sua titolarità contro lo Stoccarda mercoledì.
Qualche dubbio c'è in difesa perché Chivu ha praticamente tutti i giocatori a disposizione: Bastoni è una certezza mentre c'è un ballottaggio tra Bisseck e Pavard, con Akanji che potrebbe giocare in mezzo.
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