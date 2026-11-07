Ottima prestazione dei nerazzurri, che battono un avversario blasonato con un gol di Charlys
VIDEO FCIN1908 / InterU23, Vecchi: "Queste partite certificano la crescita e il potenziale dei ragazzi"
Difesa
Melgrati 7
Attento e reattivo quando chiamato in causa, nel finale salva il risultato con una grandissima parata sul calcio di punizione di Achik.
Bovio 6
Parte malissimo, con un buco difensivo e con una palla regalata agli avversari. Si riprende e mette a referto l'assist per il gol di Charlys, dimostrando di avere qualità anche in fase offensiva.
Prestia 7
Prestazione da capitano vero: il clima da battaglia lo esalta, mette la museruola a Lescano e guida i compagni con personalità.
Jakirovic 7
Di rientro dagli impegni con la Prima Squadra, dimostra solidità sia cercando l'anticipo, sia giocando di posizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Inter Under 23
Vecchi: "Vinto con merito, ora serve continuità. A tratti siamo belli da vedere. Mosconi e Bovio..."
Live
Serie C, Inter U23-Salernitana 1-0 risultato finale: grandissima vittoria, decide Charlys
Mercato Inter
Musmarra: "C'è un nome che può lasciare l'Inter nel mercato di gennaio. Se partisse..."
Conferenze stampa
Como, Fabregas: "Inter la più forte, ci dirà a che punto siamo. Serve la partita perfetta"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti