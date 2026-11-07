Ottima prestazione dei nerazzurri, che battono un avversario blasonato con un gol di Charlys

Fabio Alampi
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VIDEO FCIN1908 / InterU23, Vecchi: "Queste partite certificano la crescita e il potenziale dei ragazzi"

Difesa

Melgrati 7

Attento e reattivo quando chiamato in causa, nel finale salva il risultato con una grandissima parata sul calcio di punizione di Achik.

Bovio 6

Parte malissimo, con un buco difensivo e con una palla regalata agli avversari. Si riprende e mette a referto l'assist per il gol di Charlys, dimostrando di avere qualità anche in fase offensiva.

Prestia 7

Prestazione da capitano vero: il clima da battaglia lo esalta, mette la museruola a Lescano e guida i compagni con personalità.

Jakirovic 7

Di rientro dagli impegni con la Prima Squadra, dimostra solidità sia cercando l'anticipo, sia giocando di posizione.

Inter U23-Salernitana pagelle

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