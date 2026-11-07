Sul suo canale YouTube, alla vigilia di Inter-Como, Alfio Musmarra ha parlato anche del mercato dell'Inter

Marco Macca
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Sul suo canale YouTube, alla vigilia di Inter-Como, Alfio Musmarra ha parlato anche del mercato dell'Inter e di un possibile trasferimento in uscita dai nerazzurri nella prossima sessione di campagna acquisti invernale di gennaio.

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Queste le parole del giornalista:

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"Luis Henrique? Vediamo cosa succede a gennaio, perché penso che a gennaio possa lasciare l'Inter e, dunque, un altro dovrebbe arrivare al suo posto".

musmarra

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