Sul suo canale YouTube, alla vigilia di Inter-Como, Alfio Musmarra ha parlato anche del mercato dell'Inter
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Sul suo canale YouTube, alla vigilia di Inter-Como, Alfio Musmarra ha parlato anche del mercato dell'Inter e di un possibile trasferimento in uscita dai nerazzurri nella prossima sessione di campagna acquisti invernale di gennaio.
Queste le parole del giornalista:
"Luis Henrique? Vediamo cosa succede a gennaio, perché penso che a gennaio possa lasciare l'Inter e, dunque, un altro dovrebbe arrivare al suo posto".
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