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Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in sala stampa il successo per 1-0 ottenuto contro la Salernitana: "Queste gare assumono una valenza importante perchè ci fanno confrontare con squadre che devono lottare per i primi posti, che hanno giocatori con qualità ed esperienza. Giocare alla pari contro queste squadre certifica il cammino di crescita dei nostri ragazzi ed evidenzia soprattutto le potenzialità che hanno. Giocano sempre con grande impegno, si allenano sempre con grande impegno, in campo mettono sempre l'anima: a volte qualche errore ci fa un po' dannare, ma oggi un'altra pretazione di intensità e buona qualità. Siamo stati molto bravi a difendere contro una squadra che è sempre stata pericolosa dal punto di vista offensivo. Bravi ragazzi".

Quanto è stato importante ritrovare elementi come Mosconi e Bovio?

"Indubbio che Catania, Foggia, Salernitana sono come balene in un acquario in Serie C per blasone, storia e pubblico. Noi avevamo bisogno di avere a disposizione il più possibile il gruppo, abbiamo fuori qualcuno e il fatto di aver avuto oggi Mosconi e Bovio ci ha dato una grande mano. L'attenzione della società nei confronti dell'U23 è sì di far giocare i ragazzi e di valorizzarli, ma anche di raggiungere qualche risultato prestigioso come quello di oggi".

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Quanto avrebbe fatto male non vincere questa partita?

"Molto spesso ci troviamo a rimpiangere i nostri errori. Potevamo chiuderla nel finale, anche a inizio ripresa con Amerighi, poi per qualche errore di lucidità sei costretto a soffrire un attimo, ma oggi abbiamo vinto e ci portiamo a casa questa vittoria, lasciamo stare ipotetici errori".

Soddisfatto della qualità espressa oggi? E della fase difensiva?

"Sicuramente con più consapevolezza possiamo migliorare. Stiamo spingendo molto su questo aspetto, dall'anno scorso a oggi siamo cresciuti molto. Qualche ragazzo è cambiato, ma l'ossatura del gruppo è rimasta la stessa. Stiamo insistendo tanto sulla qualità del gioco e sulla ricerca del dominio, anche se non sempre è possibile. A tratti siamo anche belli da vedere. Questi ragazzi hanno qualità e quindi viene abbastanza facile, ma è importante che non manchi l'agonismo e l'idea di collettivo, avolte siamo anche un po' egoisti. Per tutta la partita abbiamo concesso il giusto. Ci sono state occasioni limpide per loro, ma per fortuna non è andata, un po' per loro imprecisione, un po' per bravura di Melgrati. A volte siamo noi a rimpiangere nostri errori sotto porta. Oggi abbiamo raccolto meritatamente".

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Qual è l'aspetto che la soddisfa di più? E come ha visto la Salernitana?

"La Salernitana ha individualità improtanti. Al loro nuovo allenatore va dato tempo perché è lì da poco, ma si capisce che ambisce ad avere una squadra propositiva, che vuole palleggiare anche con il portiere. Oggi prestazione importante da parte del collettivo, abbiamo abbinato qualità e capacità di soffrire, soprattutto alla fine. Adesso dobbiamo dare continuità, abbiamo un po' di alti e bassi a livello di risultati e prestazioni".