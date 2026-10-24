Quinto gol nelle ultime tre partite per il centravanti polacco, sempre più decisivo: i voti di Fcinter1908
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Zuberek: "Doppietta? Non mi fermo qua, ora..."
Difesa
Melgrati 6
Di nuovo titolare dopo due panchine consecutive, si fa trovare pronto nelle rare occasioni in cui è chiamato in causa. Non ha responsabilità sul gol del Sorrento.
Stante 5
Spesso in difficoltà, non gioca con tranquillità e commette errori non da lui. (82' Charlys)
Prestia 5
Il duello fisico con Parker è pane per i suoi denti e ne esce sempre vincitore. L'errore che porta al gol del Sorrento è però troppo grave ed evidente per non incidere sulla sua valutazione.
Tosto 6
Al rientro dal 1', è il migliore del terzetto difensivo. Nel finale si fa vedere anche nell'area di rigore avversaria.
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