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Difesa

Melgrati 6

Di nuovo titolare dopo due panchine consecutive, si fa trovare pronto nelle rare occasioni in cui è chiamato in causa. Non ha responsabilità sul gol del Sorrento.

Stante 5

Spesso in difficoltà, non gioca con tranquillità e commette errori non da lui. (82' Charlys)

Prestia 5

Il duello fisico con Parker è pane per i suoi denti e ne esce sempre vincitore. L'errore che porta al gol del Sorrento è però troppo grave ed evidente per non incidere sulla sua valutazione.

Tosto 6

Al rientro dal 1', è il migliore del terzetto difensivo. Nel finale si fa vedere anche nell'area di rigore avversaria.

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