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Adriano Galliani contro Giovanni MalagÃ² per la presidenza della FIGC. Quella che fino a qualche settimana fa sembrava una possibilitÃ piuttosto remota sta prendendo corpo. E dietro l'eventuale candidatura dell'ex amministratore delegato del Milan ci sarebbe anche il malcontento di diversi club di Serie A nei confronti dell'attuale commissario federale.

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A raccontarlo Ã¨ la Gazzetta dello Sport, che nell'edizione odierna spiega come il fronte delle societÃ inizialmente schierate con MalagÃ² si sia progressivamente diviso. Una parte dei club starebbe adesso lavorando proprio sull'ipotesi Galliani.

E secondo il Corriere della Sera, tra le societÃ che stanno valutando un'alternativa a MalagÃ² ci sarebbero anche Inter, Milan e Atalanta.

PerchÃ© la Serie A sta cambiando idea su MalagÃ²

Il problema, secondo la ricostruzione della Gazzetta, nasce soprattutto dalla gestione delle decisioni prese negli ultimi mesi. La Serie A aveva contribuito in maniera determinante all'ascesa di MalagÃ² alla guida della Federazione. Diversi presidenti, perÃ², si sarebbero aspettati un maggiore coinvolgimento nelle scelte riguardanti il futuro del calcio italiano.

Coinvolgimento che, sempre secondo il quotidiano, sarebbe mancato in piÃ¹ occasioni. La prima riguarda la Nazionale. Dopo le polemiche legate alla precedente gestione tecnica, molti club avrebbero preferito affidare la panchina azzurra ad Antonio Conte. MalagÃ² ha invece scelto Roberto Mancini.

Ma le perplessitÃ non si fermerebbero qui. Anche la nomina di Diana Bianchedi come capo delegazione, quella del segretario generale e alcune decisioni riguardanti le nazionali giovanili sarebbero state prese senza un confronto sufficiente con le componenti che avevano sostenuto MalagÃ². Da qui il progressivo allontanamento di una parte della Serie A.

SM

Galliani ha lasciato la porta aperta

Il nome individuato dai club scontenti Ã¨ quello di Adriano Galliani.

L'ex dirigente del Milan, reduce anche dall'esperienza al Monza, conosce molto bene i meccanismi del calcio italiano. In passato Ã¨ stato presidente e vicepresidente della Lega Serie A, oltre ad aver ricoperto incarichi nella Lega Serie B. Secondo la Gazzetta, alcuni rappresentanti dei club lo avrebbero giÃ contattato per verificarne la disponibilitÃ .

Galliani non avrebbe chiuso la porta a una candidatura, ma prima di prendere una decisione definitiva vorrebbe conoscere programmi e consistenza del sostegno. L'idea sarebbe quella di costruire una candidatura capace di raccogliere consensi non soltanto in Serie A, ma anche nelle altre componenti federali, compresi calciatori, allenatori e categorie inferiori.

Anche l'Inter tra i club che valutano la svolta

Il Corriere della Sera aggiunge un particolare significativo per il mondo nerazzurro.

Secondo il quotidiano, Inter, Milan e Atalanta sarebbero tra le societÃ che stanno pensando a un candidato diverso da MalagÃ².

Non significa che i tre club abbiano giÃ ufficialmente scelto Galliani, ma conferma come il confronto all'interno della Serie A sia tutt'altro che chiuso. Altre societÃ , invece, stanno lavorando per raccogliere le firme necessarie a sostenere l'attuale commissario, che resta intenzionato a candidarsi.

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MalagÃ² non si tira indietro: Â«Mi candidoÂ»

MalagÃ², nel frattempo, ha risolto anche la questione legata al tesseramento federale, sottoscrivendo la tessera FIGC attraverso il Circolo Canottieri Aniene.

Un passaggio necessario per presentare la propria candidatura. L'ex presidente del CONI ha confermato di voler partecipare alle elezioni:

«Mi candido. Ovviamente, c'Ã¨ una dinamica anche formale che riguarda tutti, non solo me, e che deve esprimere una maggioranza a supportoÂ».

Il commissario ritiene quindi di poter ancora contare su un sostegno sufficiente, nonostante le perplessitÃ emerse tra alcune societÃ .

Elezioni FIGC, le due date decisive

Il calendario lascia poco spazio alle trattative., mentre le elezioni per la presidenza federale sono fissate al

Entro la prima scadenza si dovrÃ capire se la Serie A riuscirÃ a trovare una posizione comune oppure se la spaccatura porterÃ a una vera sfida elettorale. MalagÃ² vuole andare avanti, ma Galliani sta diventando qualcosa di piÃ¹ di una semplice suggestione.

Galliani, infatti, Ã¨ una delle poche figure con competenze calcistiche che ha la fiducia di quellâ€™esecutivo da cui il pallone attende le sospirate riforme. Lâ€™esito della corsa, sottolinea il Corriere della Sera, non Ã¨ piÃ¹ scontato