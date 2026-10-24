GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Domani l'Inter scenderà in campo all'ora di pranzo a San Siro contro la Fiorentina. L'allenamento è ancora in corso e quindi si aspettano ancora delle indicazioni più precise sulla formazione ma emergono già alcuni spunti sulle probabili scelte di Cristian Chivu.

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Al momento sembra destinato ad una maglia da titolare Pio Esposito, che quest'anno ha segnato due reti. Al suo fianco dovrebbe esserci ancora una volta Thuram, con Bonny che potrebbe essere l'arma in più dalla panchina.

Come sottolineato da Sky Sport, il vero dubbio di formazione è in difesa: capire se Chivu vorrà confermare il tridente arretrato visto con lo Shakhtar con Bastoni centrale, Carlos Augusto braccetto e Dimarco a sinistra oppure far riposare proprio Dimarco, con Carlos Augusto quinto di centrocampo, Bastoni braccetto e Akanji centrale con Bisseck a destra. A centrocampo, invece, probabile ritorno di Zielinski dal 1'.

E in porta chi gioca? Secondo quanto riportato da Sky Sport, la scelta è ancora da fare. Chivu ha dato fiducia a Martinez che ha risposto con grandi parate con lo Shakhtar. Qualora giocasse Provedel con la Fiorentina, è probabile che toccherà all'ex Lazio anche mercoledì contro il Venezia, con Martinez che tornerebbe in campo nel derby di sabato.