Pessima prestazione da parte dei nerazzurri di Vecchi: si salvano in pochissimi

Fabio Alampi
vecchi

VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"

Difesa

Melgrati 5,5

Unico over in campo per l'Inter, non riesce a guidare i suoi giovani compagni. Può poco sui gol.

Bovio 5

Dopo i tanti complimenti estivi, questa volta gli tocca andare dietro alla lavagna. Capisce in fretta che non si può uscire in bello stile e si cala nel clima di battaglia, ma nel finale si fa cacciare per un intervento ingenuo e totalmente gratuito. La sua crescita passerà anche da prestazioni come questa.

Stante 5

Serata da incubo: molle in marcatura su Abreu in occasione del primo gol, "bullizzato" da Kanoute che nel finale gli segna in faccia due reti in fotocopia.

Jakirovic 6

Parte bene, giocando "alla Bastoni", difendendo e sganciandosi a supporto della manovra. Nel difficile finale riesce a restare a galla.

Picerno-Inter U23 pagelle

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