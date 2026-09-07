Pessima prestazione da parte dei nerazzurri di Vecchi: si salvano in pochissimi
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"
Difesa
Melgrati 5,5
Unico over in campo per l'Inter, non riesce a guidare i suoi giovani compagni. Può poco sui gol.
Bovio 5
Dopo i tanti complimenti estivi, questa volta gli tocca andare dietro alla lavagna. Capisce in fretta che non si può uscire in bello stile e si cala nel clima di battaglia, ma nel finale si fa cacciare per un intervento ingenuo e totalmente gratuito. La sua crescita passerà anche da prestazioni come questa.
Stante 5
Serata da incubo: molle in marcatura su Abreu in occasione del primo gol, "bullizzato" da Kanoute che nel finale gli segna in faccia due reti in fotocopia.
Jakirovic 6
Parte bene, giocando "alla Bastoni", difendendo e sganciandosi a supporto della manovra. Nel difficile finale riesce a restare a galla.
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