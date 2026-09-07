Le ultimissime sulla formazione dell’Inter per l’esordio in Champions League contro il Real Madrid di domani.
VIDEO / Lautaro: "La Champions è un obiettivo, non un'ossessione. Sappiamo che..."
Le ultimissime sulla formazione dell’Inter per l’esordio in Champions League contro il Real Madrid di domani. Questo il probabile undici di Cristian Chivu secondo Sky Sport.
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“Gli indizi ci portano verso un Thuram che può tornare dal 1’ con Lautaro. Calhanoglu torna sicuramente dal 1’ con Barella e forse Jones dall’inizio, potrebbe essere un tema interessante.
A destra più Luis Henrique di Diouf, a sinistra Carlos Augusto per Dimarco. I grandi dubbi sono in difesa, per fermare la velocità dei giocatori offensivi del Real: o Bisseck o Pavard sul centro destra, o Akanji o Stones al centro e Bastoni sul centro-sinistra”, le parole di Matteo Barzaghi, inviato a Madrid.
(Fonte: SS24)
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