VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

Presente negli studi di Sky Sport, Gianfranco Teotino ha parlato dell'Inter alla vigilia della gara dei nerazzurri contro il Real Madrid. "Deve difendere di squadra, cercare di stare un po' alta, di fare un po' di pressing in modo da non fargli iniziare l'azione facilmente. Il Real Madrid può vincere la Champions, anche se vedo che non viene data da molti come favorita. Lautaro? Ha una grande sete di rivincita, per lui è stato un brutto Mondiale, vero che l'Argentina è andata in finale, ma non è stato mai protagonista, ha trovato solo un gol per quanto determinante, si aspettava molto di più".

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"È alla ricerca di riconoscimenti a livello internazionale che lui non sente adeguati alla sua forza effettiva, questo gli dà una spinta in più quando va in campo. La sua forza è quella di essere un attaccante completo, sa come relazionarsi con i compagni, oltre a questa carica interiore che ha".

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"Josep Martinez? Non mi convince del tutto. Anche tra i pali, non so se è al livello dei portieri precedenti dell'Inter, mi riservo un giudizio un po' più avanti. Bisseck è fantastico, si vedeva che poteva avere un upgrade di capacità di stare in campo, i tempi di gioco, il senso della posizione. Credo che sia un giocatore fortissimo, più forte di quanto sia stato considerato finora".

(Sky Sport)