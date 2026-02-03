Niente gara dell'ex per Luca Fiordilino: il centrocampista dell'Inter U23, ammonito nel corso del match pareggiato 1-1 contro la Pergolettese, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo, e sarà così costretto a saltare la partita di domenica contro la Triestina.
Serie C, Giudice Sportivo: Inter U23, una giornata di squalifica per Fiordilino
Niente gara dell'ex per il centrocampista nerazzurro, costretto a saltare la partita di domenica contro la Triestina
Un'assenza pesante per Stefano Vecchi, che dovrà fare a meno del suo metronomo e dell'elemento di esperienza in mezzo al campo: al suo posto, con ogni probabilità, toccherà a Leonardo Bovo, ma non è da escludere l'opzione Mattia Zanchetta.
