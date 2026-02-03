FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, Giudice Sportivo: Inter U23, una giornata di squalifica per Fiordilino

inter under 23

Serie C, Giudice Sportivo: Inter U23, una giornata di squalifica per Fiordilino

Serie C, Giudice Sportivo: Inter U23, una giornata di squalifica per Fiordilino - immagine 1
Niente gara dell'ex per il centrocampista nerazzurro, costretto a saltare la partita di domenica contro la Triestina
Fabio Alampi Redattore 

Niente gara dell'ex per Luca Fiordilino: il centrocampista dell'Inter U23, ammonito nel corso del match pareggiato 1-1 contro la Pergolettese, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo, e sarà così costretto a saltare la partita di domenica contro la Triestina.

Serie C, Giudice Sportivo: Inter U23, una giornata di squalifica per Fiordilino- immagine 2
Getty Images

Un'assenza pesante per Stefano Vecchi, che dovrà fare a meno del suo metronomo e dell'elemento di esperienza in mezzo al campo: al suo posto, con ogni probabilità, toccherà a Leonardo Bovo, ma non è da escludere l'opzione Mattia Zanchetta.

Leggi anche
Cinquegrano, primo gol con la maglia dell’Inter U23: “Non mi fermo!”
Agbonifo: “Nasco esterno, ma posso fare più ruoli. Il gol? Manca, ma non sono...

© RIPRODUZIONE RISERVATA