Luka Topalovic, centrocampista dell'Inter U23, si è presentato in conferenza stampa dopo aver segnato la doppietta decisiva nel successo contro l'Albinoleffe: "Dopo l'Ospitaletto è stata una settimana dura per me, avevo male al flessore, ma sono felice per questa vittoria perchè è importante per la nostra squadra, ci dà fiducia per andare avanti.
Topalovic: “Sono felice, vittoria che ci dà fiducia. Cena per Agbonifo? Poi ne parliamo…”
Il centrocampista sloveno è stato decisivo con la sua doppietta per il successo dell'Inter U23 sul campo dell'Albinoleffe
Differenze tra giocare titolare o subentrare? Sia che sono titolare, sia che parta dalla panchina, cerco di dare sempre il massimo, con la stessa cattiveria, provo a fare cose che possono aiutare la squadra. Agbonifo? L'ho già ringraziato in campo. Poi ne parliamo per la cena...".
