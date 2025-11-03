Luka Topalovic, centrocampista dell'Inter U23, si è presentato in conferenza stampa dopo aver segnato la doppietta decisiva nel successo contro l'Albinoleffe: "Dopo l'Ospitaletto è stata una settimana dura per me, avevo male al flessore, ma sono felice per questa vittoria perchè è importante per la nostra squadra, ci dà fiducia per andare avanti.