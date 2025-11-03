FC Inter 1908
inter under 23

Topalovic: “Sono felice, vittoria che ci dà fiducia. Cena per Agbonifo? Poi ne parliamo…”

Topalovic: “Sono felice, vittoria che ci dà fiducia. Cena per Agbonifo? Poi ne parliamo…” - immagine 1
Il centrocampista sloveno è stato decisivo con la sua doppietta per il successo dell'Inter U23 sul campo dell'Albinoleffe
Fabio Alampi Redattore 

Luka Topalovic, centrocampista dell'Inter U23, si è presentato in conferenza stampa dopo aver segnato la doppietta decisiva nel successo contro l'Albinoleffe: "Dopo l'Ospitaletto è stata una settimana dura per me, avevo male al flessore, ma sono felice per questa vittoria perchè è importante per la nostra squadra, ci dà fiducia per andare avanti.

Topalovic: “Sono felice, vittoria che ci dà fiducia. Cena per Agbonifo? Poi ne parliamo…”- immagine 2
Getty Images

Differenze tra giocare titolare o subentrare? Sia che sono titolare, sia che parta dalla panchina, cerco di dare sempre il massimo, con la stessa cattiveria, provo a fare cose che possono aiutare la squadra. Agbonifo? L'ho già ringraziato in campo. Poi ne parliamo per la cena...".

