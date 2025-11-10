Si è chiuso il programma della tredicesima giornata del girone A di Serie C. In testa prosegue la fuga del Vicenza che, grazie al successo sull'Inter U23 e le contemporanee sconfitte di Union Brescia e Lecco, si porta a +8. Bresciani e lecchesi mantengono il secondo posto, ma si avvicina l'Alcione, ora quarto dopo aver scavalcato i nerazzurri di Vecchi, scesi in quinta posizione. Continua la scalata del Cittadella, alla quinta vittoria consecutiva e al settimo risultato utile di fila. In fondo, altro ko per la Triestina, sempre più ultima e ancora lontanissima da quota 0 dopo la pesante penalizzazione ricevuta in estate.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, la classifica del girone A: sorpasso Alcione, l’Inter U23 scende al quinto posto
inter under 23
Serie C, la classifica del girone A: sorpasso Alcione, l’Inter U23 scende al quinto posto
Prosegue la figa solitaria del Vicenza, sempre più primo e ora a +8 sulle inseguitrici Union Brescia e Lecco
La classifica:
Vicenza 35, Union Brescia, Lecco 27, Alcione 24, Inter U23 22, Cittadella 21, Trento, Pro Vercelli 19, Renate 17, Novara 15, Ospitaletto, Dolomiti Bellunesi, Albinoleffe, Pergolettese, Giana Erminio 13, Virtus Verona 11, Lumezzane 10, Pro Patria 9, Triestina -10.
© RIPRODUZIONE RISERVATA