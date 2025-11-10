Prosegue la figa solitaria del Vicenza, sempre più primo e ora a +8 sulle inseguitrici Union Brescia e Lecco

Si è chiuso il programma della tredicesima giornata del girone A di Serie C. In testa prosegue la fuga del Vicenza che, grazie al successo sull'Inter U23 e le contemporanee sconfitte di Union Brescia e Lecco, si porta a +8. Bresciani e lecchesi mantengono il secondo posto, ma si avvicina l'Alcione, ora quarto dopo aver scavalcato i nerazzurri di Vecchi, scesi in quinta posizione. Continua la scalata del Cittadella, alla quinta vittoria consecutiva e al settimo risultato utile di fila. In fondo, altro ko per la Triestina, sempre più ultima e ancora lontanissima da quota 0 dopo la pesante penalizzazione ricevuta in estate.