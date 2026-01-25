Federico Valente, tecnico del Lecco, ha presentato in conferenza stampa la gara contro l'Inter U23, in programma lunedì sera: "Mi aspetto una squadra che, anche se non hanno una rosa ampia fra ragazzi che scendono dalla Prima Squadra e altri che salgono dalla Primavera, cambiano molto e questo ci dà la difficoltà di capire chi scenderà in campo. Sappiamo le loro qualità, hanno un allenatore con un'idea chiara su come proporre il gioco. Noi abbiamo provato a leggere bene cosa fanno in campo e vogliamo andare a duemila".