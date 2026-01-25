FC Inter 1908
Valente: “Inter U23 squadra di qualità e forte in ripartenza. Mi aspetto una partita ad alto ritmo”

Il tecnico del Lecco ha presentato in conferenza stampa la gara contro i nerazzurri di Vecchi, in programma lunedì sera
Fabio Alampi Redattore 

Federico Valente, tecnico del Lecco, ha presentato in conferenza stampa la gara contro l'Inter U23, in programma lunedì sera: "Mi aspetto una squadra che, anche se non hanno una rosa ampia fra ragazzi che scendono dalla Prima Squadra e altri che salgono dalla Primavera, cambiano molto e questo ci dà la difficoltà di capire chi scenderà in campo. Sappiamo le loro qualità, hanno un allenatore con un'idea chiara su come proporre il gioco. Noi abbiamo provato a leggere bene cosa fanno in campo e vogliamo andare a duemila".

Ci sono gli ingredienti per un bel match.

"Sì, sono d'accordo. Hanno fatto più punti in trasferta, ma anche in casa hanno espresso del buon calcio senza chiudere le partite. Di sicuro sarà una partita intensa perchè i giovani corrono e hanno voglia di far bene. Mi aspetto una partita ad alto ritmo. C'è sempre un avversario in campo: cerchiamo soluzioni contro l'Inter, che difenderà diversamente da altre squadre, sono forti in ripartenza e dovremo essere attenti".

Come mai avete dieci punti più dell'Inter?

"Se li avessero anche loro non sarebbero rubati, c'è da capire che non è facile allenare una formazione Under 23 perché una volta hai dei giocatori e la volta dopo no. Io, al contrario, ho sempre i miei 24 giocatori, li alleno tutti i giorni. Chiaro che hanno dei valori, qualità individuale".

