Federico Boveri, direttore sportivo del Novara, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Tra i temi toccati, anche le seconde squadre: "L'Inter è una squadra molto forte, con ragazzi che oggi potrebbero già giocare o fare minutaggi importanti in Serie A: profili davvero interessanti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 DS Novara: “Inter U23 squadra forte, giocatori che potrebbero già giocare in Serie A”
inter under 23
DS Novara: “Inter U23 squadra forte, giocatori che potrebbero già giocare in Serie A”
Continua a far discutere il tema legato alla presenza delle seconde squadre nei campionati professionistici
Dal punto di vista di una società di Serie A, le Under 23 sono una cosa utilissima: permettono di far crescere il ragazzo in casa, seguendo la linea tecnica del club e migliorandolo notevolmente. Le società che le hanno stanno dimostrando di riuscire a portare ragazzi in prima squadra. Detto questo, per il campionato è un po' triste affrontare una partita senza tifosi: il clima è particolare e ci si deve adattare. Non so quali siano le idee future del presidente e se queste realtà aumenteranno. Capisco il dibattito: è una grande vetrina per le seconde squadre, ma giocare spesso in stadi vuoti e non sapere mai esattamente che formazione affronti rende le cose complesse".
© RIPRODUZIONE RISERVATA