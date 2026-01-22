L'Inter U23, in vista del match in programma lunedì sera contro il Lecco, non potrà contare su Christos Alexiou: il difensore greco, ammonito contro la Virtus Verona, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo.
Il difensore greco, ammonito contro la Virtus Verona, salterà la sfida in programma lunedì sera contro il Lecco
Un problema un più per Stefano Vecchi, costretto ad affrontare una vera e propria emergenza nel reparto arretrato: oltre ad Alexiou mancheranno anche gli infortunati Re Cecconi, Maye e Garonetti, con i soli Prestia e Stante come centrali di ruolo a disposizione.
