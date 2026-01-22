L'Inter U23, in vista del match in programma lunedì sera contro il Lecco, non potrà contare su Christos Alexiou: il difensore greco, ammonito contro la Virtus Verona, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo.

Un problema un più per Stefano Vecchi, costretto ad affrontare una vera e propria emergenza nel reparto arretrato: oltre ad Alexiou mancheranno anche gli infortunati Re Cecconi, Maye e Garonetti, con i soli Prestia e Stante come centrali di ruolo a disposizione.