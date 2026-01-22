FC Inter 1908
Serie C, Giudice Sportivo: Inter U23, una giornata di squalifica per Alexiou

Il difensore greco, ammonito contro la Virtus Verona, salterà la sfida in programma lunedì sera contro il Lecco
L'Inter U23, in vista del match in programma lunedì sera contro il Lecco, non potrà contare su Christos Alexiou: il difensore greco, ammonito contro la Virtus Verona, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo.

Un problema un più per Stefano Vecchi, costretto ad affrontare una vera e propria emergenza nel reparto arretrato: oltre ad Alexiou mancheranno anche gli infortunati Re Cecconi, Maye e Garonetti, con i soli Prestia e Stante come centrali di ruolo a disposizione.

