Il tecnico dell'Inter U23 commenta con delusione la sconfitta rimediata contro il Renate, quinta partita consecutiva senza vittorie

Fabio Alampi Redattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 20:01)

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, commenta con delusione in sala stampa la sconfitta rimediata contro il Renate: "Sul primo gol andava sicuramente gestita meglio la palla, sul secondo forse c'era la possibilità di interrompere l'azione con un fallo. Abbiamo approcciato malissimo i primi 20-25 minuti, non esiste andare in campo con questa leggerezza, questa sufficienza e questa superficialità. Vuol dire che non si è ancora capito cosa serve in questa categoria per vincere le partite. Il Renate è stato spiegato, fatto vedere mille volte, poi invece di andare in campo e approcciare la partita con lo spirito da battaglia giochiamo in punta di piedi, ed era giusto andare sotto. Poi la partita l'abbiamo raddrizzata, ma sul secondo gol con quella palla persa forse andava messo rimedio fermando l'azione, ma anche queste malizie non le abbiamo imparate. Per questo è una sconfitta che dà fastidio, quando si fanno 95 minuti con l'atteggiamento giusto è un conto, se si gioca con sufficienza e si regalano minuti agli avversari in questa categoria non ti perdonano".

"Anche alla fine del primo tempo abbiamo avuto occasioni, palle rimpallate nella loro area di rigore. Però non si può giocare regalando 25-30 minuti, vuol dire che non ci sono atteggiamento e mentalità giuste. La partita poteva anche finire in parità, ci poteva stare, ma non c'è ancora la consapevolezza di quello che stiamo facendo. Se ci si accontenta di fare un campionato nella normalità, a me non sta bene. Gli infortunati? Le assenze non ci devono interessare, ci sono 25-30 ragazzi che vogliono mettersi in mostra, ma non è quello di oggi il modo giusto".

"Berenbruch? Ha iniziato la stagione ad handicap con un infortunio, adesso sta prendendo fiducia e minutaggio. Sicuramente è stato uno dei più positivi, ma ripeto: quei minuti iniziali non sono accettabili da parte di nessuno. Siccome in campo vanno con le nostre indicazioni, sono ancora più incazzato perchè le indicazioni le diamo, probabilmente dobbiamo fare qualcosa di diverso: è colpa mia, devo trovare i modi per riuscire a farli andare in campo con più veleno".