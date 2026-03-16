Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha voluto complimentarsi con il Vicenza (sua ex squadra) per la promozione in Serie B: "Complimenti a tutto il Vicenza. Complimenti ai giocatori, soprattutto a quelli che sono riusciti a prenderesi una rivincita dalle ultime due stagioni.

Complimenti ai tifosi, che anche oggi hanno dimostrato di essere di un'altra categoria. In bocca al lupo per il futuro, grazie a tutti, grazie ai tifosi che mi hanno scritto, che mi hanno salutato prima della partita.

Con Gallo ci siamo abbracciati, l'ho ringraziato, mi fa piacere per lui: siamo amici, avevo già detto anche a lui che ero contentissimo che sarebbe arrivato lui dopo di me e che poteva avere questa opportunità. Complimenti a tutti".