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fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Vecchi: “Complimenti al Vicenza. Tifosi di un’altra categoria. In bocca al lupo per il futuro”

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Vecchi: “Complimenti al Vicenza. Tifosi di un’altra categoria. In bocca al lupo per il futuro”

Vecchi: “Complimenti al Vicenza. Tifosi di un’altra categoria. In bocca al lupo per il futuro” - immagine 1
Il tecnico dell'Inter U23 ha voluto complimentarsi con la sua ex squadra, capace di vincere il campionato con 6 giornate di anticipo
Fabio Alampi Redattore 

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha voluto complimentarsi con il Vicenza (sua ex squadra) per la promozione in Serie B: "Complimenti a tutto il Vicenza. Complimenti ai giocatori, soprattutto a quelli che sono riusciti a prenderesi una rivincita dalle ultime due stagioni.

Vecchi: “Complimenti al Vicenza. Tifosi di un’altra categoria. In bocca al lupo per il futuro”- immagine 2
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Complimenti ai tifosi, che anche oggi hanno dimostrato di essere di un'altra categoria. In bocca al lupo per il futuro, grazie a tutti, grazie ai tifosi che mi hanno scritto, che mi hanno salutato prima della partita.

Vecchi: “Complimenti al Vicenza. Tifosi di un’altra categoria. In bocca al lupo per il futuro”- immagine 3
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Con Gallo ci siamo abbracciati, l'ho ringraziato, mi fa piacere per lui: siamo amici, avevo già detto anche a lui che ero contentissimo che sarebbe arrivato lui dopo di me e che poteva avere questa opportunità. Complimenti a tutti".

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