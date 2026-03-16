Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha voluto complimentarsi con il Vicenza (sua ex squadra) per la promozione in Serie B: "Complimenti a tutto il Vicenza. Complimenti ai giocatori, soprattutto a quelli che sono riusciti a prenderesi una rivincita dalle ultime due stagioni.
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fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Vecchi: “Complimenti al Vicenza. Tifosi di un’altra categoria. In bocca al lupo per il futuro”
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Vecchi: “Complimenti al Vicenza. Tifosi di un’altra categoria. In bocca al lupo per il futuro”
Il tecnico dell'Inter U23 ha voluto complimentarsi con la sua ex squadra, capace di vincere il campionato con 6 giornate di anticipo
Complimenti ai tifosi, che anche oggi hanno dimostrato di essere di un'altra categoria. In bocca al lupo per il futuro, grazie a tutti, grazie ai tifosi che mi hanno scritto, che mi hanno salutato prima della partita.
Con Gallo ci siamo abbracciati, l'ho ringraziato, mi fa piacere per lui: siamo amici, avevo già detto anche a lui che ero contentissimo che sarebbe arrivato lui dopo di me e che poteva avere questa opportunità. Complimenti a tutti".
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