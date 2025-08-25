Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro il Novara: "Era la nostra prima partita di campionato, la squadra ha tenuto botta, non ha mai mollato, a tratti ha fatto vedere delle buone trame di gioco, con qualche ragazzo interessante che è il nostro obiettivo. Mi piacerebbe vedere questo spirito e questo atteggiamento da qui alla fine. Per noi è solo l'inizio di un percorso che non so dove ci porterà, ma se i presupposti sono quelli di oggi, contro una squadra che ha dei valori di categoria importanti come il Novara, cono contento di quello che ho visto in campo ed è un buon punto di partenza".
Vecchi: “Contento di quello che ho visto, buon punto di partenza. Su La Gumina…”
"Credo che questa sia una categoria dove c'è bisogno di carattere. Abbiamo una squadra indubbiamente di qualità, ma dobbiamo crescere e calarci in categoria in partite sporche, in giocate sporche. Il Novara è una squadra che gioca calcio, è stata una partita combattuta, contro una squadra che ha fisicità importante. Questo ci deve far riflettere sui margini di crescita che dobbiamo mettere nei ragazzi".
"Zuberek e Spinaccè hanno fatto un'ottima partita. Indubbiamente Spinaccè è più avanti dal pinto di vista della condizione, Zuberek ha iniziato il ritiro con una quindicina di giorini di ritardo, arriva da stagioni difficoltose dove ha avuto problemi anche gravi: ha bisongo di ricostruire stima, fiducia e condizione fisica, però ha fatto la sua parte pienamente. La Gumina è un giocatore di esperienza importante, sicuramente ci darà una grossa mano. Oggi non è entrato Mosconi, Agnonifo era squalificato: davanti abbiamo una buona varietà di qualità di giocatori, anche con prospettive importanti".
