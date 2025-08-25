Il tecnico dell'Inter U23 ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Novara

Fabio Alampi Redattore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 23:09)

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro il Novara: "Era la nostra prima partita di campionato, la squadra ha tenuto botta, non ha mai mollato, a tratti ha fatto vedere delle buone trame di gioco, con qualche ragazzo interessante che è il nostro obiettivo. Mi piacerebbe vedere questo spirito e questo atteggiamento da qui alla fine. Per noi è solo l'inizio di un percorso che non so dove ci porterà, ma se i presupposti sono quelli di oggi, contro una squadra che ha dei valori di categoria importanti come il Novara, cono contento di quello che ho visto in campo ed è un buon punto di partenza".

"Credo che questa sia una categoria dove c'è bisogno di carattere. Abbiamo una squadra indubbiamente di qualità, ma dobbiamo crescere e calarci in categoria in partite sporche, in giocate sporche. Il Novara è una squadra che gioca calcio, è stata una partita combattuta, contro una squadra che ha fisicità importante. Questo ci deve far riflettere sui margini di crescita che dobbiamo mettere nei ragazzi".

"Zuberek e Spinaccè hanno fatto un'ottima partita. Indubbiamente Spinaccè è più avanti dal pinto di vista della condizione, Zuberek ha iniziato il ritiro con una quindicina di giorini di ritardo, arriva da stagioni difficoltose dove ha avuto problemi anche gravi: ha bisongo di ricostruire stima, fiducia e condizione fisica, però ha fatto la sua parte pienamente. La Gumina è un giocatore di esperienza importante, sicuramente ci darà una grossa mano. Oggi non è entrato Mosconi, Agnonifo era squalificato: davanti abbiamo una buona varietà di qualità di giocatori, anche con prospettive importanti".