"Ci hanno preso un po' alla sprovvista, perché sono passati da Hojlund a Vlahovic , fino a questo attaccante danese. Più una scommessa, Vlahovic sarebbe stato un buon acquisto, meglio di Harder per la voglia di riscatto che anima il serbo in questo momento. Poi sappiamo che esistono delle situazioni economiche diverse, il problema di Vlahovic è l'ingaggio, la Juve farebbe un errore a mandarlo via"

"Se andiamo a vedere la rovesciata strepitosa di Bonazzoli, lì non lo marca nessuno. Ai nostri tempi quello non saltava nemmeno perché avrebbe avuto un marcatore che gli sarebbe saltato addosso. Bravo anche Baschirotto, ma quel cross in area è prevedibile per portiere e difensore, adesso però non marca più nessuno. Una partita non da Milan, meriti doverosi alla Cremonese, ma i rossoneri devono rivedere un problema tattico evidente. Gimenez col Feyenoord era un attaccante devastante, mangiava l'erba in Olanda, adesso è involuto in maniera clamorosa".