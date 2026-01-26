Il tecnico dell'Inter U23 commenta in conferenza stampa il successo ottenuto sul campo del Lecco, il terzo consecutivo

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto sul campo del Lecco: "Se non fosse stata la nostra miglior prestazione difficilmente si viene a fare risultato su un campo così. Ho sempre fatto fatica, anche con squadre più esperte e attrezzate. Partita combattuta, l'abbiamo strameritata. Chiaro che a una squadra come il Lecco qualcosa puoi concedere, abbiamo concesso poco e non sono stati concreti, noi sì, all'interno di una gara di grande intensià e aggressività, oltre che di una buonissima qualità. Siamo molto contenti, per noi questo girone di ritorno deve essere un po' la misura di quanto cresciamo, di quanto miglioriamo: se facciamo un paragone con la gara di andata sicuramente dobbiamo essere contenti, ma siamo solo a metà strada, dobbiamo ancora lavorare tanto. Questa vittoria deve darci consapevolezza che la strada è giusta, il lavoro è positivo, il potenziale dei ragazzi è alto".

"Questa vittoria ci dà una responsabilità maggiore, se la squadra è in grado di fare prestazioni come questa ce le aspettiamo, come ha detto a fine gara il nostro direttore Baccin. Ci aspettiamo giustamente questo livello, poi è chiaro che ogni gara fa storia a sè. Però la determinazione, l'applicazione dei ragazzi, la voglia di lottare e di soffrire fino alla fine come oggi, significa che dietro c'è un percorso di maturità che all'inizio sicuramente non c'era. Poi dopo vengono fuori anche le qualità tecniche, abbiamo fatto anche delle buone trame di gioco".

"Stante? Fino a 3-4 partite fa era il giocatore con maggior minutagio. Poi, un po' per scelta, un po' per condizione, un po' per caratteristiche, indubbiamente l'ho penalizzato. Oggi ha preso un posto che magari in tanti ritenevano un'incognita, un destro che gioca a sinistra, a sinistra abbiamo altri buoni giocatori che per infortuni e squalifiche sono fuori. Ha fatto indubbiamente una gran gara e gli va dato merito, è un ragazzo che si allena sempre a mille all'ora. Posso dire che è stato indubbiamente uno dei migliori in campo.

Oggi abbiamo messo grande intensità e pressione a tutto campo. Mentre in altre partite precedenti, soprattutto a inizio stagione, andavamo ad aggredire in modo scriteriato, adesso lo facciamo in modo più organizzato. Così consumi meno energie e lo puoi fare per tutta la partita. Abbiamo difeso molto bene la qualità del Lecco, soprattutto a sinistra dove potevamo andare in difficoltà con Furrer largo e alto, ma sia Kamate che Cinquegrano sono stati molto bravi a tamponare quella zona di campo che poteva diventare il nostro tallone d'Achille.

Il Vicenza? L'ho già commentato, secondo me nessuno a parte loro arriverà a 80 punti. Sono contento per i ragazzi e per l'ambiente, se lo meritano, anche se fino alla fine non possono sedersi. Un allenatore può andare da una parte all'altra, a volte vede che i frutti vengono raccolti da qualcun altro. Sono felice di essere qua, prestazioni come quelle di stasera ripagano tantissimo, anche se magari non puoi giocare per vincere il campionato".