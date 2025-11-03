Il tecnico dell'Inter U23 è raggiante in conferenza stampa dopo il successo ottenuto sul campo dell'Albinoleffe

Fabio Alampi Redattore 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 23:34)

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, è raggiante in conferenza stampa dopo il successo ottenuto sul campo dell'Albinoleffe: "I cambi sono stati decisivi nei gol, nella finalizzazione e nella rifinitura. Siamo molto contenti, ci sono tanti ragazzi che giocano sempre, quando ci fermiamo per le Nazionali vanno e giocano. Non so Topalovic quante partite abbia già fatto quest'anno... Ha fatto gol e non stava benissimo, l'ho impiegato solo negli ultimi 10 minuti e avevo anche il dubbio se farlo entrare o meno, non è al 100%.

Non è stata una partita facile, l'Albinoleffe l'avevo visto anche dal vivo contro il Lecco, ho visto le immagini a Vicenza, a Brescia: è una squadra che crea tante occasioni da gol, le ha create anche contro di noi. L'avevo detto ai ragazzi che non dovevamo farci ingannare dalle loro tre sconfitte e oggi l'abbiamo visto sul campo. Siamo stati molto bravi a concretizzare le opportunità che ci sono capitate, loro meno e questo ha indirizzato la partita".

"Cocchi è un ragazzo che ha ottime qualità, non deve farsi schiacciare dalle pressioni che magari gli vengono messe da tempo. Sta dimostrando di essere in crescita, al di là del gol mi piace molto la sua predisposizione difensiva che sta migliorando. Che abbia un piede importante e qualità di spinta notevoli lo sapevamo, vederlo crescere in fase difensiva gli va dato grande merito.

Infortuni? Purtroppo il fatto di giocare così tanto ci crea qualche problema, quelli che sono fuori non rientreranno sicuramente a breve. Oggi La Gumina ha avuto un problema fisico che lo terrà fuori per un po'. Siamo tanti, siamo giovani, siamo bravi. Spinaccè è tornato in panchina dopo una distorsione alla caviglia, anche Bovo una distorisione alla caviglia: potrebbero rientrare già per domenica per la partita contro il Vicenza. Diverso il discorso legato a Zuberek, Venturini, Garonetti e Re Cecconi. Calligaris ha un problema a un dito, a una mano già operata: non dovrebbe essere un grosso problema, se riuscirà a giocare con un piccolo tutore. Altrimenti dovrà stare fermo".

"Accettare il possesso palla avversario non è mai l'idea dall'inizio, vorremo essere più dominanti. Vedendo quello che aveva fatto l'Albinoleffe nelle altre partite, dove aveva avuto il predominio con tutte le squadre davanti a noi in classifica, potevamo aspettarci di soffrire, magari subendo qualche occasione in meno. Dobbiamo concedere meno.

Vicenza? Sono talmente vecchio che capita tutti gli anni di affrontare squadre dove sono già stato... A Vicenza ho fatto un anno e mezzo con risultati importanti, non è arrivato il grande obiettivo che forse sarebbe stato meritato. Sono contentissimo di essere qua e rivedere tanti ragazzi che ancora sento, anche la curva che è sempre stato un grande sostegno e fa parte del contestodi una piazza importante".